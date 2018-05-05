Детский пляж может появиться в Брянске на набережной

Городские власти во время встречи с представителями брянских СМИ рассказали о том, что на набережной со временем будет обустроен детский пляж.

Для этого реку Десна в районе городской набережной собираются углубить с помощью земснаряда. Когда именно пляж создадут, чиновники не говорят. Известно лишь то, что место будет удобное, и детвора сможет с удовольствием купаться.

Кроме детского пляжа, планируют возвести место отдыха у реки и для людей с ограниченными возможностями, такую идею высказали в администрации Советского района.

Также будет приведен в порядок в городе памятник культуры - полуразрушенный дом на бульваре Гагарина, пообещал мэр Александр Хлиманков. Он сообщил, что уже найден спонсор, готовый заняться этим вопросом.