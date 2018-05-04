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Авиабомбу весом 50 кило нашли в деревне Сеща

Опубликовано Вчера, 15:26

Специалисты «Брянского пожарно-спасательного центра» 7 мая ликвидировали целый арсенал боевых припасов времен Великой Отечественной войны в Дубровском районе региона.

Сотрудники центра, получив сообщение об опасной находке, немедленно отправились на место. В два часа дня 62 взрывоопасных предмета уже обезвредили. Самый большой боеприпас – авиабомба весом 50 кило. Кроме этого, спасатели ликвидировали 13 минометных мин (50 мм), три гранаты РГД-33, а также 45 патронов калибра 7, 62 мм.

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