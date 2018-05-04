Авиабомбу весом 50 кило нашли в деревне Сеща

Жители Сафонова, 49-летний мужчина и 42-летняя женщина, решили устроить вечеринку со спиртным, однако ни еды, ни спиртного не оказалось; было решено взять все это бесплатно в местном магазине; парочка задержана, ей грозит срок.

Смоленские правоохранители завели уголовное дело на жителя Беларуси, который подозревается в даче взятки работнику ПУ ФСБ РФ по Смоленской области, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Рабочие профильной службы начнут ремонтировать улицу Коммунальную города Смоленска 10 мая, об этом 7 мая во время оперативного совещания в администрации сообщил заместитель главы по городскому хозяйству Павел Бабюк.

Жители Смоленска выразили негодование по поводу разбитой дороги на улице Юрьева, сообщила группа «Черный список. Смоленск» в соцсети.

Ветхий участок теплосети на новый планируют заменить сотрудники смоленского филиала «Квадра» 8 мая на улице Энгельса, в связи с этим 11 домов в областном центре останутся без горячей воды.

С задачей по уборке города справились – так охарактеризовал во время оперативного совещания в администрации качество проведения субботников в Смоленске заместитель главы Павел Бабюк.

Сотрудники центра, получив сообщение об опасной находке, немедленно отправились на место. В два часа дня 62 взрывоопасных предмета уже обезвредили. Самый большой боеприпас – авиабомба весом 50 кило. Кроме этого, спасатели ликвидировали 13 минометных мин (50 мм), три гранаты РГД-33, а также 45 патронов калибра 7, 62 мм.

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