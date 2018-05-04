На Кургане Бессмертия в Брянске создали новый арт-объект

Конструкция в виде изогнутой георгиевской ленты, в которую встроили два больших экрана, интегрированных с сайтом «Бессмертный полк», появилась в Брянске на Кургане Бессмертия к 9 мая.

Автор арт-объекта - студентка московского вуза, уроженка Брянска, Марина Бакасова. Девушка победила на Всероссийском молодёжном образовательном форуме «Таврида» в конкурсе «Конвейер проектов» и получила грант на его реализацию. Интерактивный стенд установили на площади Воинской славы.

Однако это не все сюрпризы для брянцев ко Дню Победы в городе. Как известно, на Театральной площади традиционное место заняли балерины. Теперь они танцуют «под цветочную музыку» рояля.

Особую красоту создали на площадях Ленина и Партизан - там распустились тюльпаны. Оригинальные цветочные композиции «Букет в подарок» и «Звезда Победы» распустились на площади Ленина.

Учреждения культуры, спорта и школы украсили победной символикой.

«Целая стая голубей, символов Победы, поселилась на кольце на въезде в Фокинский район. Птицы облюбовали и аллею, которая ведет к парку железнодорожников», - сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.