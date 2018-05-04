Волонтеры движения «Вятичи Брянск» привели в порядок памятник погибшим воинам

Территорию у памятника захороненным 56 воинам 54-й отдельной штрафной роты 11-й армии, которые погибли 12-15 сентября 1943 года при освобождении Брянска, полностью очистили от мусора во время третьего городского субботника, сообщила пресс-служба городской администрации.

Главным местом уборки стала лестница у памятника. Привести ее в порядок решили волонтеры общественного движения «Вятичи Брянск», которые приобщили к этому делу жителей микрорайона «Карачиж», предварительно развесив объявления с просьбой поучаствовать в очистке территории ко Дню Победы. Желающих, по словам организаторов, было мало. Однако основную часть работы выполнили: отремонтировали часть пролётов лестницы, заменили обветшалые ступени, убрали мусор.

«В конце апреля брянские «Вятичи» и неравнодушные жители города облагородили территорию вокруг родников на Верхнем Судке. Подобные акции будут продолжать и дальше», - сообщили в пресс-службе администрации.