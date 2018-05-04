За звание «Мисс Брянск — 2018» будут бороться 17 девушек

Эффектное и зрелищное шоу смогут увидеть жители Брянска - 9 июня в обновленном концертном зале «Дружба» областной филармонии пройдет финал конкурса красоты «Мисс Брянск — 2018».

Организаторы рассказывают, за титул самой красивой будут бороться 17 участниц. Подготовка девушек идет полным ходом: они посещают фитнес-тренировки, занятия по хореографии и дефиле, а также уроки актерского мастерства.

Хоть до финала главного конкурса красоты остался месяц, некоторые эксперты уже знают, кто победит в шоу. Есть мнение, что титул «Мисс Брянск — 2018» получит 25-летняя Кристина Денюкова.