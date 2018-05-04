Митинг памяти состоялся в Фокинском районе Брянска

Памятный митинг, приуроченный Великой Победе, состоялся 7 мая в Фокинском районе областного центра, сообщила пресс-служба Брянской городской администрации.

Начался парад поколений от площади у ДК железнодорожников. В нем участвовали студенты-призывники, военнослужащие войсковой части 55443, а также юнармейцы. После к шествию приобщились ученики школ и сотрудники местных предприятий. Через самоходную артиллерийскую установку они последовали к Вечному огню. Дети запустили воздушные шары. Затем в честь памяти о погибших солдатах была объявлена минута молчания.

Далее начался традиционный автопробег с участием юных велосипедистов. Во главе колонны ехал БТР-80, за ним – машины местных предприятий, закрыли пробег мотоциклисты.

Финал мероприятия прошел на Партизанской поляне, там для ветеранов организовали чаепитие и традиционную кашу под песни военных лет.