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Жителям Брянска показали авиашоу

Опубликовано Сегодня, 12:49

Российские летчики подготовили интересный подарок для всех жителей Брянской области, которые посетили 9 мая торжественный митинг, приуроченный 73-ей годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Два самолета стратегической авиации пролетели на площади Партизан над головами собравшихся ветеранов войны, горожан и гостей Брянска.

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