Жителям Брянска показали авиашоу

Смоленские полицейские завели уголовное дело на 25-летнего местного жителя, который подозревается в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

С 26 апреля по 2 мая к врачам с укусами клещей в Смоленской области обратились 22 человека, среди них девять детей, об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора региона.

20-летнего жителя Рославля будут судить за ложный донос о похищении автомобиля, парень пошел на такое преступление, побоявшись отца.

Доследственную проверку по факту возгорания во многоэтажке, расположенной в Вязьме на улице Строителей, начали в смоленском следкоме, сообщила пресс-служба ведомства.

Накануне 9 мая – празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне – состоялось торжественное мероприятие, в Смоленске впервые установили на флагшток на набережной Днепра копию Знамени Победы, об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Два самолета стратегической авиации пролетели на площади Партизан над головами собравшихся ветеранов войны, горожан и гостей Брянска.

Российские летчики подготовили интересный подарок для всех жителей Брянской области, которые посетили 9 мая торжественный митинг, приуроченный 73-ей годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

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«Надежда» присоединилась к общегородскому субботнику ГК «Надежда» присоединилась к массовому субботнику, один из которых традиционно проходил в Брянске накануне майских праздников.

