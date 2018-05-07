День Победы жители Брянска отметят в местных парках и скверах
Во многих уголках города Брянска, во дворах, парках, скверах сегодня, 9 мая, в День Победы, пройдут торжественные гуляния с интересными концертами, полевой кухней и чаепитием для ветеранов войны.
Организаторы рассказывают, большие праздничные программы для брянцев – конкурсы, концерты, танцевальные вечера – подготовили парки города.
Так, с 11.00 до 22.00 мероприятия под названием «Весна! Цветы! Победа!» состоятся в парках имени 1000-летия Брянска, «Юность», «Майский», парке-музее имени А. К. Толстого и железнодорожников.
С 12.00 до 20.00 на Кургане Бессмертия пройдет программа «Тот цветущий и поющий яркий май».
С 19.00 до 22.00 брянцев ожидают вечерние торжества «Победная весна!».
Завершится День Победы ярким фейерверком «С Днем Победы! Брянск!».
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