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«Никаких претензий»: брянцы оценили салют в честь Дня Победы

Опубликовано Сегодня, 09:00

Жители Брянска восхищены салютом в честь Дня Победы.

Впечатлениями брянцы делятся в соцсетях.

Напомним, традиционный праздничный салют на Кургане Бессмертия стал завершающим этапом празднования 9 Мая.

«Бабахало так, что было слышно в Бежице», «Салют был замечательный! В этом году никаких претензий», «Салют отличный, порадовали», «Было очень красиво», – пишут в соцсетях довольные горожане.

Многие из них отмечают, что хотели бы видеть салюты в знаменательные даты во всех районах Брянска.

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