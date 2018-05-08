«Никаких претензий»: брянцы оценили салют в честь Дня Победы
Жители Брянска восхищены салютом в честь Дня Победы.
Впечатлениями брянцы делятся в соцсетях.
Напомним, традиционный праздничный салют на Кургане Бессмертия стал завершающим этапом празднования 9 Мая.
«Бабахало так, что было слышно в Бежице», «Салют был замечательный! В этом году никаких претензий», «Салют отличный, порадовали», «Было очень красиво», – пишут в соцсетях довольные горожане.
Многие из них отмечают, что хотели бы видеть салюты в знаменательные даты во всех районах Брянска.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Техприсоединение к электросетям ‒ под контролем ФАС
На этой неделе поступил очень интересный вопрос от жителя Брянской области, который хочет подключить энергопринимающие устройства к электрическим сетям в частный дом.
«Ростелеком» принял участие в праздновании 73-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне в Брянской области. Связисты прошли в праздничной колонне региона, приняли участие в шествии Бессмертного полка, возложили цветы к памятникам героям войны.
Накануне Дня Победы брянские железнодорожники провели торжественный митинг и встречу поколений в памятном для всех брянцев месте – мемориальном комплексе «Партизанская поляна».
ГК «Надежда» присоединилась к массовому субботнику, один из которых традиционно проходил в Брянске накануне майских праздников.
12 марта состоялся старт федерального образовательного проекта «Мама – предприниматель», который продлится 5 дней и по окончании, 16 марта Экспертным Советом будет определена победительница, которой будет вручен приз в сумме 100 тысяч рублей на воплощение бизнес-идеи.