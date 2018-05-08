В Брянске учительница к 9 Мая украсила остановку
В Брянске школьная учительница украсила остановку общественного транспорта ко Дню Победы.
Как сообщают в соцсетях горожане, «уже четвертый год подряд заслуженный учитель и общественный деятель Нелли Карповна поздравляет жителей 10го микрорайона с Днем Победы».
В этом году, как и в предыдущие, учительница вывесила на остановке праздничные плакаты с теплыми пожеланиями.
«Молодец она, на таких неравнодушных и добрых людях, как она, и держится все», «Супер, это учителя старой школы», «Нелли Карповна – моя учительница биологии! Спасибо вам за ваш труд!!!» – благодарят педагога брянцы.
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