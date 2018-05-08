В Брянске на Mercedes, перекрывший подъезд к помойке, поставили стул
В Брянске автомобилисту, якобы нарушившему ПДД, пригрозили пластиковым стулом.
Инцидент произошел в районе площади Партизан, сообщают в соцсетях очевидцы. По их словам, водитель, припарковавший машину, перекрыл подъезд к мусорным бакам, после чего его постигло «наказание»: неизвестный мститель установил на капот иномарки пластмассовый стул.
Местные жители утверждают, что дорожные войны в этом районе ведет пенсионер. «Один раз вечером припарковалась точно также на 10 минут (из сада ребенка забрать), так мне старый <нецензурно> мусор на машине раскидал!» – рассказала одна из них.
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