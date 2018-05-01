В Брянской области уничтожили 47 тонн яблок и томатов
В Брянской области уничтожили крупные партии яблок и томатов.
Как сообщает региональное Управление Россельхознадзора, фуры с тремя партиями овощей и фруктов общим весом более 47 тонн остановили сотрудники Брянской таможни и полиции в районе Красной Горы и Клинцов. Водители пытались пересечь Брянскую области в обход официальных фитосанитарных контрольных постов.
Установить происхождение грузов, следовавших из Белоруссии, не удалось. Сопроводительных документов на них не было.
7 и 8 мая яблоки и томаты утилизировали на территории ООО «Управляющая Компания» ТБО «Ратово» в Новозыбковском районе.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Можно ли использовать символы ЧМ по футболу FIFA 2018 в рекламе?
Очередной вопрос, поступивший в колонку ФАС касается размещения символов Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в рекламе своей продукции (товаров).
«Ростелеком» закончил внедрение новой автоматизированной информационной системы управления продажами для участия в доходных закупках в сегментах B2B и B2G (АИС Тендеры). Система была разработана компанией «Селдон ПРО».
Сегодня между ОАО «РЖД» и правительством Брянской области было подписано соглашение о взаимодействии и сотрудничестве на 2018 – 2020 годы. Подписи под документом поставили начальник Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Владимир Молдавер и губернатор Брянской области Александр Богомаз.
ГК «Надежда» присоединилась к массовому субботнику, один из которых традиционно проходил в Брянске накануне майских праздников.
12 марта состоялся старт федерального образовательного проекта «Мама – предприниматель», который продлится 5 дней и по окончании, 16 марта Экспертным Советом будет определена победительница, которой будет вручен приз в сумме 100 тысяч рублей на воплощение бизнес-идеи.