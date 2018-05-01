В Брянской области уничтожили 47 тонн яблок и томатов

В Брянской области уничтожили крупные партии яблок и томатов.

Как сообщает региональное Управление Россельхознадзора, фуры с тремя партиями овощей и фруктов общим весом более 47 тонн остановили сотрудники Брянской таможни и полиции в районе Красной Горы и Клинцов. Водители пытались пересечь Брянскую области в обход официальных фитосанитарных контрольных постов.

Установить происхождение грузов, следовавших из Белоруссии, не удалось. Сопроводительных документов на них не было.

7 и 8 мая яблоки и томаты утилизировали на территории ООО «Управляющая Компания» ТБО «Ратово» в Новозыбковском районе.