В Брянске пройдет выставка-ярмарка «Свет веры православной»
В Брянске открывается Международная выставка-ярмарка «Свет веры православной».
Как сообщает Брянская епархия, духовно-просветительская выставка, объединяющая тысячи верующих, будет проходить с 15 по 21 мая. Центральной святыней станет икона Божией Матери «Балыкинская».
Выставка-ярмарка «Свет веры православной» объединяет всех, кто интересуется историей христианства, православной культурой и традициями. В течение недели здесь будут представлять свою продукцию монастыри и храмы, художественно-ремесленные центры и мастера со всей России.
На выставке-ярмарке можно приобрести церковную утварь, ювелирные изделия православной тематики, мед, целебные травы, авторскую одежду, продукцию монастырских и фермерских хозяйств, литературу православных издательств.
Также гостей ожидает насыщенная просветительская программа, организованная совместно с Духовно-просветительским центром имени преподобного благоверного князя Олега Брянского.
Все дни будет работать стенд «Задайте вопрос священнику». Здесь можно будет пообщаться с батюшкой о православной вере, заручиться поддержкой в трудной жизненной ситуации, получить консультацию в отношении порядка богослужения и обрядов.
Также в программе ежедневные концерты-проповеди, творческие мастер-классы для детей и взрослых, демонстрация православных фильмов, интерактивное общение со священниками, благотворительная акция «Святое Евангелие в каждый дом».
Выставка начнет работу 15 мая в 11.00 на площади у самолета в Советском районе.
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