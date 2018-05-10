В Брянске пройдет выставка-ярмарка «Свет веры православной»

В Брянске открывается Международная выставка-ярмарка «Свет веры православной».

Как сообщает Брянская епархия, духовно-просветительская выставка, объединяющая тысячи верующих, будет проходить с 15 по 21 мая. Центральной святыней станет икона Божией Матери «Балыкинская».

Выставка-ярмарка «Свет веры православной» объединяет всех, кто интересуется историей христианства, православной культурой и традициями. В течение недели здесь будут представлять свою продукцию монастыри и храмы, художественно-ремесленные центры и мастера со всей России.

На выставке-ярмарке можно приобрести церковную утварь, ювелирные изделия православной тематики, мед, целебные травы, авторскую одежду, продукцию монастырских и фермерских хозяйств, литературу православных издательств.

Также гостей ожидает насыщенная просветительская программа, организованная совместно с Духовно-просветительским центром имени преподобного благоверного князя Олега Брянского.

Все дни будет работать стенд «Задайте вопрос священнику». Здесь можно будет пообщаться с батюшкой о православной вере, заручиться поддержкой в трудной жизненной ситуации, получить консультацию в отношении порядка богослужения и обрядов.

Также в программе ежедневные концерты-проповеди, творческие мастер-классы для детей и взрослых, демонстрация православных фильмов, интерактивное общение со священниками, благотворительная акция «Святое Евангелие в каждый дом».

Выставка начнет работу 15 мая в 11.00 на площади у самолета в Советском районе.