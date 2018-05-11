Женщина, которая поет, устроила шоу в брянской маршрутке
В Брянске сняли на видео поющую пассажирку маршрутки.
«Брянские маршрутки, бессмысленные и беспощадные», – сообщает автор видео, размещенного в соцсетях.
На записи видно, как немолодая женщина что есть сил распевает песню «Птица»: «Как надумал – так живи. Если выбрал волю вольную – Оставайся без любви…». Проникновенный вокал сопровождается активным жестикулированием.
Горожане сообщают, что женщина злоупотребляет алкоголем – именно в этом кроется причина ее регулярных выступлений в общественном транспорте.
Ряд интернет-пользователей похвалили певицу. «Это лучше, чем шансончик в салоне», «Она пьяная, но не агрессивная, просто «женщина, которая поет», «Молодец женщина!», «Сначала думал, что ор и мат в видео. А тут такой неждан. Лучше такие милые и забавные перфомансы», – пишут они.
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