В Брянской области прогнозируют ветер

Мужчина 61-го года заживо сгорел во время пожара, который произошел в деревне Тетери Руднянского района 12 мая, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

Смоленская полиция проводит расследование по факту аферы, которую совершили в отношении 56-летней местной жительницы, сообщила пресс-служба ведомства.

Смоленские правоохранители завели уголовное дело на 46-летнюю местную жительницу, подозреваемую в неисполнении обязанностей по воспитанию малолетней дочери, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП с участием автомобиля «Нива» и автобуса «ПАЗ» произошло 13 мая в Рославле, сообщил паблик «Главное в Рославле» в соцсети.

В соцсети «Одноклассники» в сообществе «Сайт Новости Вязьмы» появился видеоролик, запечатлевший медведя, который бежит между проезжей частью и заборами жилых домов по тропинке.

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Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер восточный, ночью 5-10 метров в секунду, днем 8-13 метров в секунду.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, в воскресенье на территории области ожидается переменная облачность.

14 мая в Брянской области будет ветрено.

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