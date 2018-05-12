В Брянске сфотографировали «кладбище старых игрушек»
В Брянске сфотографировали необычное украшение дворовой территории.
Жильцы одного из домов в Бежицком районе решили украсить свой двор старыми мягкими игрушками. У клумб из отживших свой век автомобильных покрышек и ящиков они рассадили плюшевых зайцев, собак, медведей и других игрушечных животных.
«Вторая жизнь мягких игрушек... Или о том, как можно свой двор сделать уютнее!» – сообщает автор снимков, размещенных в соцсетях.
Впрочем, не всем брянцам такое украшение двора пришлось по душе.
«Выглядит крипово», «Лучше обычного ровного газона ничего нет! Привыкли мусор расставлять кучами и кусты сажать дебрями, еще и на тротуаре», «Уютнее??? Я каждый день прохожу мимо этого самого «уюта»... Зимой в потемках во время снега или дождя, увидя это впервые, можно заикой остаться!!! Это называется в квартире на фиг не нужны и выкинуть жалко. Ага, идея! А сделаем-ка мы кладбище старых игрушек! Пусть кого-нибудь инфаркт хватит!» – пишут они.
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