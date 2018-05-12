В Брянске студию маникюра назвали «Мясорубкой»

Брянцы обсуждают необычное название студии маникюра и педикюра.

Тех, кто любит побаловать свои ногти регулярным уходом, приглашают в заведение под названием «Мясорубка» в Советском районе.

«Милые дамы, а вы готовы сунуть свои пальчики в мясорубку?» – интересуется в соцсетях автор снимков.

«Чего-то не хочется заходить... Люблю свои пальчики и не хочу в мясорубку», – пишут представительницы прекрасного пола.

«Тогда мясной надо назвать «Ногтегрызка», точно бизнес будет «успешен», «Шаурма «Когтеточка», «Овощечистка нужна для придумщиков. Наверное, решили сыграть на «отрицательный пиар – тоже пиар», – также отмечают горожане.