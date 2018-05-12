Зайцева удивило фото брянского губернатора с немецким танком

Андрей Зайцев поинтересовался, не оскорбил ли брянский губернатор «чувства патриотов».

Брянский активист Андрей Зайцев, попросивший защиты в Германии, перепостил снимок со страницы губернатора Александра Богмоаза в Instagram.

На фото Богомаз держит на руках мальчика в военной форме, а позади виднеется надувной шар в виде немецкого танка «Пантера».

«Это нормально – фоткаться на Параде с немецким танком «Пантера» или это все же оскорбление чувств верующих (зачеркнуто) патриотов?» – пишет Зайцев.

«Нормально! Лишний раз доказывает, что все их танчики для нас «пшик»!», «Апофеоз победобесия: все в лентах, малыш в военной форме + реет танк фашистский! Ура! Ура! Ура!» – отмечают интернет-пользователи.

Есть и те, кто считают, что «искать подвох во всех мелочах – это удел обиженных людишек!».