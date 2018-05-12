Поиск по сайту

В Брянске подростки устраивают селфи на крыше

Опубликовано Сегодня, 11:00

Житель Бежицкого района Брянска рассказал об опасном времяпрепровождении подростков на крыше его дома.

По словам жителя Бежицы Сергея Ильюхина, в доме № 5 по улице Медведева не запираются выходы на крышу.

«УК по неоднократным заявкам и просьбам по закрытию крыш ни разу не ответила по-человечески, потому что им категорически все ровно на наш дом!» – жалуется Сергей Ильюхин в соцсетях.

В результате, рассказал он, «по крыше регулярно бегают и лазают малолетнее подростки, для того чтобы пофотографироваться и для чего-то еще!».

«Постоянно гонять их надоело, да и милиция реагирует настолько быстро, что приезжают не сразу, а могут и через 30 минут, и даже час!» – также сообщил автор жалобы.

Он отмечает, что коммунальщикам и чиновникам «никогда не было до дома дела!» и просит наконец запретить несовершеннолетним доступ к крыше.

 1540
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • В Брянске спасают кошку, месяц просидевшую на крыше двухэтажки
  • Подростки разобрали вентиляцию на крыше дома в Брянске
  • В Брянске на крыше дома загорелись два кондиционера
  • В Брянске школьник прошел по краю крыши 10-этажки
  • В Брянске из-за пожара эвакуировали один из крупнейших ТРЦ
    •
    Новости регионов
    Девять улиц Смоленска остались без горячей воды
    15:17:09 14-05-2018
    С 14 мая по 15 июня в Смоленске не будет горячей воды на девяти улицах, сообщила пресс-служба предприятия «Квадра».
    Пилораму тушили огнеборцы в Рославле
    14:46:03 14-05-2018
    Пожар на пилораме, расположенной на улице Дубинин Луг в Рославле, случился 13 мая, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
    Рославльский велосипедист угодил в яму с кусками бетона
    13:51:02 14-05-2018
    Неприятная история случилась в Рославле – местный велосипедист едва остался жив, попав в огромную яму с кусками бетонных блоков и арматуры, сообщил паблик «Главное в Рославле» в соцсети.
    Смоленские художники завершили граффити на улице Докучаева
    13:26:31 14-05-2018
    Изображение Молоховских ворот на торце дома №1 по улице Докучаева в областном центре готово, сообщили на официальной странице АНО «Смола» в соцсети.
    В Смоленске появились вакансии врача, водителя и водолаза
    12:50:07 14-05-2018
    Вакансии водолаза, врача и водителя предлагают в смоленском «Пожарно-спасательном центре», об этом сообщает пресс-служба организации.
    На «ямочный» ремонт в Смоленске деньги будут просить у областных властей
    12:04:51 14-05-2018
    На «латание» ям на городских дорогах не хватает еще 300 млн рублей, об этом стало известно 14 мая во время еженедельной планерки в администрации Смоленска.
    Лента новостей
    Сегодня, 15:40
    Молодые брянцы митинговали против закрытия ТРЦ Тимошковых (ВИДЕО)
    Сегодня, 15:00
    В Брянске маршрутка попала в ДТП: ранен 4-летний мальчик
    Сегодня, 14:20
    Брянцев просят перевести по 50 рублей для лечения 6-летней Василисы
    Сегодня, 13:40
    Пьяные белорусы на BMW въехали в дерево в Брянске
    Сегодня, 13:00
    В Путевке через суд требуют проложить асфальт
    Сегодня, 12:30
    В Брянске водитель Hyundai сбил шестилетнего мальчика на самокате
    Сегодня, 12:00
    В Брянск приехал путешественник, решивший автостопом объехать все города России
    Сегодня, 11:30
    В Брянске сняли на видео собаку «за рулем» маршрутки (ВИДЕО)
    Сегодня, 11:00
    В Брянске подростки устраивают селфи на крыше
    Сегодня, 10:30
    В Брянске к чемпионату мира по футболу установили светящийся мяч
    Сегодня, 10:00
    Зайцева удивило фото брянского губернатора с немецким танком
    Сегодня, 09:30
    В Брянске студию маникюра назвали «Мясорубкой»
    Сегодня, 08:30
    В Брянске сфотографировали «кладбище старых игрушек» (ФОТО)
    Сегодня, 08:00
    В Фокинском районе Брянска сгорели две машины
    Вчера, 16:50
    В Брянской области прогнозируют ветер
    Вчера, 11:08
    «Повезло!»: в Брянске рухнувшее дерево «обогнуло» машину (ФОТО)
    Вчера, 10:58
    «Дикая ситуация»: брянцы – о работе общественного транспорта
    Вчера, 10:39
    Женщина, которая поет, устроила шоу в брянской маршрутке (ВИДЕО)
    Вчера, 10:21
    В Брянске осудят киллера, расстрелявшего троих «авторитетов»
    Вчера, 10:11
    Белорусы пожаловались на поддельное брянское масло
    12-05-2018, 13:26
    На Станке Димитрова в Брянске провалился асфальт (ФОТО)
    12-05-2018, 13:06
    Брянское «Динамо» сыграло вничью с московским «Торпедо»
    12-05-2018, 12:59
    В Володарском районе Брянска тушили крупный пожар в пятиэтажке
    12-05-2018, 12:53
    Подполковник Игорь Сударев возглавил УМВД Брянска
    12-05-2018, 11:07
    На Дуки в Брянске столкнулись два мотоцикла
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Сегодня, 15:01
    Павел Ливинский: цифровизация выведет показатели "Россетей" на качественно новый уровень
    Сегодня, 14:01
    На станции Брянск-Льговский завершается строительство нового пешеходного моста
    Сегодня, 11:06
    Московская железная дорога присоединится к Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД»
    11-05-2018, 17:21
    ОАО «РЖД» и правительство Брянской области подписали соглашение о сотрудничестве
    11-05-2018, 14:30
    ОАО «РЖД» соберёт инновационные предложения по предотвращению аварий на переездах
    Актуальные темы
    Новости На дорогах
    В Брянске пассажиров возит маршрутчик с «голосами в голове»
    Новости Общество
    Женщина, которая поет, устроила шоу в брянской маршрутке
    Экономика О главном
    В Брянске разразился скандал с озеленением за 8 миллионов
    Происшествия О главном
    Брянцы сломали новый фонтан на набережной
    На дорогах О главном
    В Брянске готовятся к расширению Городищенской горки
    Новости партнёров
    Колонка УФАС
    Задавайте вопросы, УФАС на связи
    Можно ли использовать символы ЧМ по футболу FIFA 2018 в рекламе?

    Очередной вопрос, поступивший в колонку ФАС касается размещения символов Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в рекламе своей продукции (товаров).

     

     

    Ростелеком новости
    Ростелеком» внедрил новую систему управления продажами

    «Ростелеком» закончил внедрение новой автоматизированной информационной системы управления продажами для участия в доходных закупках в сегментах B2B и B2G (АИС Тендеры). Система была разработана компанией «Селдон ПРО».
    РЖД новости
    На станции Брянск-Льговский завершается строительство нового пешеходного моста

    На станции Брянск-Льговский завершается строительство нового пешеходного моста Строительство нового пешеходного моста на станции Брянск-Льговский близится к завершению.
    МРСК новости
    Павел Ливинский: цифровизация выведет показатели "Россетей" на качественно новый уровень

    Павел Ливинский: цифровизация выведет показатели "Россетей" на качественно новый уровеньКоличество опасных погодных явлений в недавно завершившемся осенне-зимнем сезоне увеличилось на 38%. О борьбе с природными катаклизмами, в том числе "снегопадом века", надежном электроснабжении и цифровизации производственных процессов корреспонденту ТАСС рассказал генеральный директор компании "Россети" Павел Ливинский.

    РЖД новости
    «Надежда» предлагает скидки на квартиры до 10%

    «Надежда» предлагает скидки на квартиры до 10%Группа компаний «Надежда» объявляет беспрецедентные скидки до 10% на покупку новых квартир в сданных и строящихся домах Брянска.


    Опора России
    В Брянске стартовал Федеральный проект.

    В Брянске стартовал Федеральный проект.12 марта состоялся старт федерального образовательного проекта «Мама – предприниматель», который продлится 5 дней и по окончании, 16 марта Экспертным Советом будет определена победительница, которой будет вручен приз в сумме 100 тысяч рублей на воплощение бизнес-идеи.