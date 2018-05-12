В Брянске подростки устраивают селфи на крыше

Житель Бежицкого района Брянска рассказал об опасном времяпрепровождении подростков на крыше его дома.

По словам жителя Бежицы Сергея Ильюхина, в доме № 5 по улице Медведева не запираются выходы на крышу.

«УК по неоднократным заявкам и просьбам по закрытию крыш ни разу не ответила по-человечески, потому что им категорически все ровно на наш дом!» – жалуется Сергей Ильюхин в соцсетях.

В результате, рассказал он, «по крыше регулярно бегают и лазают малолетнее подростки, для того чтобы пофотографироваться и для чего-то еще!».

«Постоянно гонять их надоело, да и милиция реагирует настолько быстро, что приезжают не сразу, а могут и через 30 минут, и даже час!» – также сообщил автор жалобы.

Он отмечает, что коммунальщикам и чиновникам «никогда не было до дома дела!» и просит наконец запретить несовершеннолетним доступ к крыше.