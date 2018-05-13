Гендиректора Брянского химзавода оштрафовали за сокрытие 12 миллионов

Бывший генеральный директор ОАО «Брянский химический завод имени 50-летия СССР» в Сельцо отделался штрафом за уход от налогов.

Как сообщили в региональной прокуратуре, в 2015-2016 годах гендиректор химзавода, используя разные финансовые методы, в том числе расчеты с кредиторами в обход счетов, на которые налоговики выставили инкассовые поручения для принудительного взыскания задолженности, укрыл от налогообложения более 12 миллионов рублей.

Сельцовский городской суд обязал его выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей в доход государства. Приговор в силу еще не вступил.