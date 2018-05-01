В Брянске пациенты 2-й поликлиники задыхаются от «вони»
Пациенты горполиклиники № 2 на Новостройке в Брянске пожаловались на невыносимые запахи.
«На первом этаже в правом крыле – запах мочи, который проникает во все поры... Такое впечатление, что пролили тару с анализами. Все это в районе кабинета доврачебной помощи, где люди берут направление на диспансеризацию, и возле смотрового кабинета. Напротив находятся два туалета», – рассказала читательница ИА «Город 32» Наталья.
По ее словам, «непонятно, откуда такая вонь, то ли из туалетов, то ли со второго этажа, где люди ставят свои баночки в «волшебное» окошко».
«И это начало дня... Дышать невыносимо», – также сообщила она.
Женщина просит руководство поликлиники обратить на проблему свое внимание.
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