В Брянске женщина перекрыла выезд газовикам, занявшим «ее» место
В Брянске разгорелся конфликт из-за парковочного места.
На неадекватное поведение женщины-водителя в соцсетях пожаловался сотрудник газовой компании Никита Маслов.
«Работаю газовиком, приехали обслуживать газораспределительный пункт. Приехала женщина, накричала, мол, занял ее место, и загородила мне выезд!» – рассказал он.
По словам газовика, спор о парковке длился 15 минут, после чего автомобилистка уехала.
«ДПС с эвакуатором», – советуют автору жалобы горожане.
Есть и те, кто встал на сторону женщины. «Прежде чем давать оценку парковки женщины, посмотри, как припарковался сам (там могут встать две машины). Тем самым ты лишил ее возможности припарковаться рядом», – написал один из них.
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