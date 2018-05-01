В Брянске женщина перекрыла выезд газовикам, занявшим «ее» место

В Брянске разгорелся конфликт из-за парковочного места.

На неадекватное поведение женщины-водителя в соцсетях пожаловался сотрудник газовой компании Никита Маслов.

«Работаю газовиком, приехали обслуживать газораспределительный пункт. Приехала женщина, накричала, мол, занял ее место, и загородила мне выезд!» – рассказал он.

По словам газовика, спор о парковке длился 15 минут, после чего автомобилистка уехала.

«ДПС с эвакуатором», – советуют автору жалобы горожане.

Есть и те, кто встал на сторону женщины. «Прежде чем давать оценку парковки женщины, посмотри, как припарковался сам (там могут встать две машины). Тем самым ты лишил ее возможности припарковаться рядом», – написал один из них.