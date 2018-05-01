В Брянске мужчина уснул на остановке среди мягких игрушек
В Брянске сфотографировали необычно отдыхавшего мужчину.
Фото очевидцы разместили в соцсетях. По их словам, инцидент произошел у Орджоникидзеграда на улице Ульянова в Бежицком районе.
Мужчина расположился на скамье остановки, обнявшись с плюшевым тигром. Его сон также охраняет розовый слон.
«Будете ехать мимо – тсс! Человек отдыхает», – пишет автор снимков.
Интернет-пользователи называют героя фото «Запашным» и отмечают, что он давно облюбовал эту остановку для дневного отдыха.
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