В Брянске мужчина уснул на остановке среди мягких игрушек

В Брянске сфотографировали необычно отдыхавшего мужчину.

Фото очевидцы разместили в соцсетях. По их словам, инцидент произошел у Орджоникидзеграда на улице Ульянова в Бежицком районе.

Мужчина расположился на скамье остановки, обнявшись с плюшевым тигром. Его сон также охраняет розовый слон.

«Будете ехать мимо – тсс! Человек отдыхает», – пишет автор снимков.

Интернет-пользователи называют героя фото «Запашным» и отмечают, что он давно облюбовал эту остановку для дневного отдыха.