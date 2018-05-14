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Брянцев просят рассказать о взятках в ГИБДД

Опубликовано Сегодня, 12:00

Жителей Брянской области просят рассказать о коррупции при получении водительских удостоверений.

Анкета размещена на сайте областной ГИБДД.

В частности, брянцев просят сообщить, предлагали ли им сдать экзамен в ГИБДД за денежное вознаграждение, просили ли их в автошколе заплатить автоинспекторам и сталкивались ли они с предвзятым отношением со стороны сотрудников МРЭО при отказе от услуг посредников.

Ответить на вопросы можно анонимно.

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