У закрытого ТРЦ Тимошковых в Брянске выставили свадебные платья

У ТРЦ Тимошковых в Брянске, закрытого по решению суда, выставили свадебные платья.

Два манекена, привязанные к колоннам, появились у главного входа, сообщают читатели ИА «Город 32». При этом в нескольких метрах от наряженных манекенов ремонтируют плитку.

«Всегда оживленный, а теперь закрытый торговый центр с белыми платьями у входа выглядит устрашающе. Возможно, таким образом продавцы пытаются привлечь общественное внимание к ситуации», – предполагают наши читатели.

Напомним, ТРЦ Тимошковых закрыли в начале апреля из-за пожарных нарушений. Брянский областной суд жалобы Тимошковых оставил без удовлетворения.





