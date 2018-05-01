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Экс-руководитель Брянской области Поручиков сыграл на пианино для студентов

Опубликовано Сегодня, 17:00

В Брянском филиале РАНХиГС прошла встреча с почетным гражданином Брянска и Брянской области Иваном Поручиковым.

Около 10 лет он занимал ключевую должность в – председателя Брянского облисполкома (соответствует нынешней должности губернатора).

Как сообщили в академии, встречу организовал клуб молодых просветителей Брянского филиала РАНХиГС и Брянский филиал «Российского общества «Знание». В ней также приняли участие Вячеслав Гребенщиков, который некогда сменил Поручикова на посту директора Брянского завода полупроводниковых приборов («Кремний»), а затем работал в администрации Брянской области в должности замглавы администрации Брянской области – председателя комитета по промышленности и транспорту и Борис Копырнов, с 1996 по 2003 год работавший первым заместителем губернатора.

Они рассказали, что в годы работы Поручикова в Брянске появились пединститут, цирк, гостиница «Брянск», краеведческий музей, зал «Дружба».

Некогда именно он стал основателям брянского телевидения. Он договорился о поставке в Брянск первого профессионального телеоборудования, которое позволило начать вещание.

Поручиков дважды был депутатом Верховного Совета РСФСР. Награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции, двумя орденами Трудового Красного Знамени и несколькими медалями, одну из которых ему вручили во время встречи в филиале.

Не так давно Ивану Поручикову исполнилось 90 лет. Студентам он рассказал о том, что своими руками сконструировал фотоаппарат – собрал его «из подручных материалов». Несколько лет назад у него появилось новое увлечение – создание документальных фильмов. Он освоил компьютерные программы и теперь оцифровывает старые записи, монтирует фильмы с использованием новейших технологий.

Некогда конструкторы «Кремния» по инициативе и под началом Поручикова разработали и выпустили советский электронный орган.

В завершение Иван Поручиков сыграл для студентов на пианино.

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