Стародуб скорбит о смерти педагога Раисы Лейкиной

11 мая в Стародубе простились с педагогом Раисой Лейкиной.

Как сообщили в администрации Стародуба, она скончалась в возрасте 70 лет.

Имя Раисы Лейкиной в Стародубе известно каждому. Она воспитала не одно поколение талантливых детей.

В течение 50 лет трудилась в Центре эстетического воспитания детей «Веселый экипаж». Имела высшую квалификационную категорию в должности «руководитель».

Коллектив центра под руководством Раисы Лейкиной был постоянным участником всех культурных мероприятий Брянской области, Стародуба и Стародубского района, участником и победителем вокальных и хореографических конкурсов городского, областного, всероссийского и международного уровней.

Раиса Лейкина награждена почетной грамотой министерства культуры РФ, почетной грамотой Брянской областной Думы, грамотами департамента образования и науки Брянской области, грамотами органов местного самоуправления.

«Раиса Зиновьевна навсегда останется в памяти стародубчан человеком бесконечно преданным своему делу. Ее талант педагога и руководителя будет жить в ее учениках. Коллектив администрации города Стародуба, отдела образования и культуры города Стародуба приносят глубокие соболезнования дочери Елене Владимировне Сидоровой в связи с кончиной мамы. Весь город скорбит вместе с вами», – отметили в городской администрации.