У драмтеатра в Брянске появился цветочный рояль
Площадь перед Брянским драмтеатром украсили цветочным роялем.
Как сообщает городская администрация, в этом сезоне на улицах Брянска появятся около 200 тысяч цветов.
В этом году впервые за несколько лет на клумбы областного центра высадили 28 тысяч красных, белых, желтых и розовых тюльпанов. Они распустились за несколько дней до майских праздников.
Еще около 193 тысяч цветов высадят на главные городские клумбы и разворотные кольца на телецентре, въезде в Фокинский район, у ж/д вокзала «Брянск-I» и памятника Летчикам.
Около 7 тысяч цветов используют для вертикального озеленения на проспекте Ленина, бульваре Гагарина, площадях Ленина и Театральной.
В этом году к балеринам перед драмтеатром добавился еще и цветочный рояль.
Брянцев просят уважительно относиться к труду озеленителей.
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