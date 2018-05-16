У драмтеатра в Брянске появился цветочный рояль

Площадь перед Брянским драмтеатром украсили цветочным роялем.

Как сообщает городская администрация, в этом сезоне на улицах Брянска появятся около 200 тысяч цветов.

В этом году впервые за несколько лет на клумбы областного центра высадили 28 тысяч красных, белых, желтых и розовых тюльпанов. Они распустились за несколько дней до майских праздников.

Еще около 193 тысяч цветов высадят на главные городские клумбы и разворотные кольца на телецентре, въезде в Фокинский район, у ж/д вокзала «Брянск-I» и памятника Летчикам.

Около 7 тысяч цветов используют для вертикального озеленения на проспекте Ленина, бульваре Гагарина, площадях Ленина и Театральной.

В этом году к балеринам перед драмтеатром добавился еще и цветочный рояль.

Брянцев просят уважительно относиться к труду озеленителей.