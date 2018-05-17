Брянец, обматеривший полицейского, получил полтора года «строгача»

45-летнего жителя Фокинского района приговорили к реальному сроку заключения за оскорбление полицейского.

Как сообщили в региональной прокуратуре, 15 октября прошлого года пьяный мужчина публично оскорбил сотрудника полиции, который пытался пресечь семейный скандал и распитие спиртного в общественном месте.

Суд приговорил дебошира к году семи месяцам исправительной колонии строгого режима. На приговор в том числе повлияла прежняя судимость брянца.