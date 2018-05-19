В Брянске сфотографировали заплыв «одинокого моржа»

Брянец, решивший поплавать при прохладной погоде, попал в объектив фотоаппарата.

Снимки горожане обсуждают в соцсетях. «12 градусов тепла», – отмечает их автор.

Однако ни невысокая температура, ни еще не начавшийся купальный сезон не помещали молодому человеку устроить заплыв в Десне.

«В нашей стране здоровые люди всегда вызывают недоумение», – комментируют горожане. «Психологически здоровый человек не полезет в холод в воду, да еще и в необорудованном для этого месте», – утверждают их оппоненты.

«А почему бы и нет? С бодуна очень помогает», «За блесной полез, дорогие, сволочи, частенько за ними окунаются!!!» – также иронизируют интернет-пользователи.