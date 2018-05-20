Брянских клещей исследуют платно – выявлено 4 носителя болезни Лайма

В Брянской области выявлено четыре клеща – носителя болезни Лайма.

Как сообщает региональное Управление Роспотребнадзора, в этом году по поводу укусов клещами в лечебные учреждения обратились 195 брянцев, включая 66 детей.

С начала года лабораторными методами исследовано 108 клещей, в том числе 78 – снятых с людей, 30 – с объектов окружающей среды. Один клещ оказался носителем гранулацитарного анаплазмоза, четыре – клещевого боррелиоза (болезни Лайма).

При этом клещевым боррелиозом заболели два жителя региона. Случаев заболевания людей клещевым вирусным энцефалитом, моноцитарным эрлихиозом и гранулоцитарным не зарегистрировано.

В Роспотребнадзоре отметили, что исследовать клеща можно в микробиологической лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Брянской области по проспекту Ленина, 72. Услуга платная. Результаты будут готовы через два-три рабочих дня.

Для доставки клеща необходимо поместить в плотно закрывающуюся емкость. Если нет возможности привезти клеща сразу, допускается хранение емкости в холодильнике при температуре 4-8 градусов.

Пункты приема клещей также открыты в районных центрах:

– Клинцы, ул. Скоробогатова, д. 7а, телефон 8 (48336) 5-50-75;

– Новозыбков, ул. Комсомольская, д. 22, телефон 8 (48343) 5-66-64;

– Жуковка, пер. Первомайский, стр. 21в, телефон 8 (48334) 3-46-79;

– Почеп, ул. Мира, д. 66, телефон 8 (48345) 3-56-36;

– Трубчевск, ул. Брянская, д. 94, телефон 8 (48352) 2-46-95);

– Унеча, ул. Школьная, д. 18, телефон 8 (48351) 2-38-48.