Брянских клещей исследуют платно – выявлено 4 носителя болезни Лайма
В Брянской области выявлено четыре клеща – носителя болезни Лайма.
Как сообщает региональное Управление Роспотребнадзора, в этом году по поводу укусов клещами в лечебные учреждения обратились 195 брянцев, включая 66 детей.
С начала года лабораторными методами исследовано 108 клещей, в том числе 78 – снятых с людей, 30 – с объектов окружающей среды. Один клещ оказался носителем гранулацитарного анаплазмоза, четыре – клещевого боррелиоза (болезни Лайма).
При этом клещевым боррелиозом заболели два жителя региона. Случаев заболевания людей клещевым вирусным энцефалитом, моноцитарным эрлихиозом и гранулоцитарным не зарегистрировано.
В Роспотребнадзоре отметили, что исследовать клеща можно в микробиологической лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Брянской области по проспекту Ленина, 72. Услуга платная. Результаты будут готовы через два-три рабочих дня.
Для доставки клеща необходимо поместить в плотно закрывающуюся емкость. Если нет возможности привезти клеща сразу, допускается хранение емкости в холодильнике при температуре 4-8 градусов.
Пункты приема клещей также открыты в районных центрах:
– Клинцы, ул. Скоробогатова, д. 7а, телефон 8 (48336) 5-50-75;
– Новозыбков, ул. Комсомольская, д. 22, телефон 8 (48343) 5-66-64;
– Жуковка, пер. Первомайский, стр. 21в, телефон 8 (48334) 3-46-79;
– Почеп, ул. Мира, д. 66, телефон 8 (48345) 3-56-36;
– Трубчевск, ул. Брянская, д. 94, телефон 8 (48352) 2-46-95);
– Унеча, ул. Школьная, д. 18, телефон 8 (48351) 2-38-48.
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