В квартале Авиаторов в Брянске прошел крестный ход
В квартале Авиаторов в Советском районе Брянска прошел крестный ход.
Как сообщает Брянская епархия, 20 мая, в день памяти преподобного Нила Сорского, митрополит Брянский и Севский Александр совершил Божественную литургию, приуроченную к престольному празднику местного храма.
На торжества, по данным епархии, пришли многие жители квартала. После литургии верующие прошли крестным ходом вокруг храма, в завершение которого у образа преподобного Нила Сорского правящий архиерей вознес молитву.
Деревянный храм во имя преподобного Нила Сорского установлен на территории застраиваемого старого аэропорта в 2014 году.
«За это время сложилась деятельная община, преимущественно из жителей новых многоэтажных жилых домов. Люди полюбили свой небольшой, уютный храм, считая его семейным, и всегда с радостью отзываются на просьбы настоятеля», – отметили в епархии.
Прихожане разбили у храма клумбы, установили детскую площадку и скамейки.
Деревянный храм временный – в новом микрорайоне планируют возвести каменный во имя святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских. Также здесь построят церковный центр поддержки семьи, материнства и детства.
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