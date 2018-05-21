В брянской больнице сфотографировали лежащих под стульями «пациентов»

В брянской больнице двое мужчин лежали на полу под стульями.

Инцидент произошел в приемном отделении 1-й горбольницы по улице Камозина в Бежицком районе. В соцсетях о нем рассказали очевидцы.

«А у нас в больницах только так можно дождаться своей очереди», – иронизируют интернет-пользователи.

Между тем, утверждают жители Бежицы, «это пьяные, которых привозят менты» и «в первой постоянно такие пассажиры лежат».

Нашлись и те, кто сочувственно отнесся к положению героев фото. «В такой ситуации может оказаться любой из нас. Когда тебя привозят на скорой и после начинаются всякие обследования и снимки, рентгены, МРТ, кардиограммы и прочее и ты часами ждешь результатов. Причем находишься ты не в палате, а в этом коридоре. Пока не решат госпитализировать тебя и в какое отделение. Я в подобной ситуации была. Только лежала я не на полу, а на стульях», – пожаловалась одна из них.