Брянцам рассказали о новых схемах движения на вокзалах в Москве
В дни Чемпионата мира по футболу изменятся схемы движения пассажиров на московских вокзалах.
Как сообщает Московская железная дорога – филиал ОАО «РЖД», с 25 мая по 25 июля изменятся маршруты прохода пассажиров 31 железнодорожного вокзала в 11 городах-организаторах Чемпионата мира по футболу в России.
Из-за повышенных требований транспортной безопасности каждому гостю вокзала необходимо будет пройти процедуру входного контроля. На вокзалах устанавливается дополнительное досмотровое оборудование, в том числе стационарные металлодетекторы и рентгеновские установки. На время особого режима работы вокзальные комплексы также оборудуют новыми навигационными указателями.
В Москве основные изменения коснутся четырех вокзалов: Курского, Казанского, Киевского и Ленинградского.
На Курском вокзале пассажирам поездов, прежде чем попасть на платформы, в город и метро, необходимо будет пройти процедуру контроля. Проход между пригородным Горьковским направлением и выходом на первую платформу дальнего следования будет временно закрыт. Тоннель № 3, соединяющий вокзал и улицу Казакова, будет работать только «на спуск». Чтобы повысить пропускную способность вокзала, будут открыты дополнительные входные группы.
На Казанском вокзале предусмотрена двойная процедура контроля со стороны Комсомольской площади – при входе и выходе из вокзала на платформы дальнего следования и пригородного сообщения. Со стороны Новорязанской улицы досмотровую процедуру при входе и выходе из вокзала, где размещены кассы дальнего следования, пассажиры будут проходить один раз. Пассажиры пригородных электричек смогут попасть в метро с пригородной зоны или выйти в город на Новорязанскую улицу после турникетного павильона.
Аналогичная схема двойной проверки будет действовать на Киевском вокзале: при входе в здание вокзала и выходе на платформы дальнего следования и пригородного сообщения. Выход в зону пригородных платформ со стороны площади Киевского вокзала и Киевской улицы будет закрыт. Пассажиры пригородных электричек будут проходить контроль в зале, где размещены пригородные кассы. Также процедура двойного контроля будет действовать при выходе через вокзал на платформы дальнего следования № 9 и № 10.
На Ленинградском вокзале разделят пассажиропотоки пригородного сообщения и дальнего следования. В связи с этим будет закрыт турникетный павильон между первой и второй платформами. Это позволит пассажирам электричек сразу выходить в город без прохождения досмотра. Существующие в настоящее время пригородные кассы на площадке между Ленинградским вокзалом и выходом из метро «Комсомольская» Сокольнической линии демонтируют. Новые кассы возведут вдоль вокзала по пути к пригородным платформам.
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