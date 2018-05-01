Надпись на маршрутке рассказала брянцам, в каком месте их жизнь

В Брянске сфотографировали философскую надпись на маршрутном такси.

«Творчество», – написал в соцсетях автор фото. На нем видно, что на задних дверях маршрутки № 49 красуется надпись «Вся наша жизнь здесь». Стрелка ведет к месту под хвостом животного, одновременно напоминающего собаку, обезьяну и слона.

«Какой город – такое и творчество», – пишут брянцы, комментируя пост. «У автора мозги отравлены! Жизнь прекрасна, когда знаешь, как жить», – утверждают их оппоненты.