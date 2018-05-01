«Ждите и бойтесь!»: в Брянске выдвинули «ультиматум цыганам»
В Брянске неизвестные борцы за чистоту выдвинули «ультиматум цыганам и гражданам с асоциальным поведением».
Предостерегающее от противоправных действий объявление появилось у дома № 37 по улице Фосфоритной в Володарском районе. Фото в соцсетях опубликовали местные жители.
«Предупреждение-ультиматум!!! Цыганам и гражданам с асоциальным поведением. Ваши физиономии сфотографированы за разбрасыванием мусора из контейнера. Вы нарушаете закон и порядок! Информация будет передана в полицию. Ждите и бойтесь! Передайте всем своим!!! Тайники в кустах также засняты на видеонаблюдение!» – говорится в «предупреждении-ультиматуме».
«Давно хочу написать такое же! Согласна на 100», «Из окошка наблюдаю: там не только цыгане отовариваются, а очень даже приличные с виду люди... Так что у нас тут, видимо, золотой тайник», – жалуются жители Володарки.
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