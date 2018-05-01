В Советском и Фокинском районах Брянска понизят напор воды

Видео удивительного смоленского автобуса появилось в сети Интернет. Его опубликовали местные жители, которые побывали пассажирами этого транспорта.

В Сафонове местные жители жалуются на старую канализацию, из-за которой по всему райцентру распространяется неприятный аромат.

В суд передано уголовное дело в связи с пожаром в общежитии №2 смоленского медицинского университета, где погибли две иностранные студентки.

Для улучшения качества обслуживания пассажиров на период летнего сезона, когда увеличивается количество желающих отправиться в поездку на поезде, на Черноморское побережье через Смоленск и Брянск будут курсировать дополнительные поезда и увеличится количество рейсов на уже существующих маршрутах.

ДТП с участием фургона и легкового автомобиля случилось недалеко от кладбища на окружной в Смоленске. Происшествие запечатлен на видео водитель мимо проезжавшей машины.

Как сообщили в городской администрации, с 28 по 31 мая будет понижен напор в городской сети водопровода в Советском и Фокинском районах.

В двух районах Брянска на несколько дней понизят напор воды.

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Дополнительные пассажирские поезда в южном направлении будут курсировать через Брянск и Смоленск в летний сезон Для улучшения качества обслуживания пассажиров на период летнего сезона, когда увеличивается количество желающих отправиться в поездку на поезде, на Черноморское побережье через Брянск и Смоленск будут курсировать дополнительные поезда и увеличится количество рейсов на уже существующих маршрутах.

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