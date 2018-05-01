23-летний азербайджанец женился на 43-летней жительнице Брянска

23-летний гражданин Азербайджана женился на 43-летней жительнице Брянска ради гражданства.

Факт фиктивного брака в ходе проверки соблюдения миграционного законодательства установила Прокуратура Советского района.

Как сообщили в прокуратуре, азербайджанец обратился в Управление по вопросам миграции УМВД по Брянской области с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание без учета квоты. Он представил свидетельство о заключении брака с 43-летней уроженкой Брянска.

Однако выяснилось, что брак был заключен без намерения создания семьи, а лишь с целью получения российского гражданства.

Прокуратура обратилась в суд с иском о признании брака недействительным и аннулировании записи акта о заключении брака.