23-летний азербайджанец женился на 43-летней жительнице Брянска
23-летний гражданин Азербайджана женился на 43-летней жительнице Брянска ради гражданства.
Факт фиктивного брака в ходе проверки соблюдения миграционного законодательства установила Прокуратура Советского района.
Как сообщили в прокуратуре, азербайджанец обратился в Управление по вопросам миграции УМВД по Брянской области с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание без учета квоты. Он представил свидетельство о заключении брака с 43-летней уроженкой Брянска.
Однако выяснилось, что брак был заключен без намерения создания семьи, а лишь с целью получения российского гражданства.
Прокуратура обратилась в суд с иском о признании брака недействительным и аннулировании записи акта о заключении брака.
Новости регионов
Дополнительные пассажирские поезда в южном направлении будут курсировать через Смоленск и Брянск в летний сезон
Задавайте вопросы, УФАС на связи Можно ли использовать символы ЧМ по футболу FIFA 2018 в рекламе?
Очередной вопрос, поступивший в колонку ФАС касается размещения символов Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в рекламе своей продукции (товаров).
Государственный Эрмитаж, Компании «Ростелеком» и Ericsson запустили на территории Главного штаба Эрмитажа опытную зону экспериментальной сети связи пятого поколения 5G. На церемонии запуска присутствовали генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, первый вице-президент «Ростелекома» Владимир Кириенко и президент Ericsson в России Себастиан Толстой.
Для улучшения качества обслуживания пассажиров на период летнего сезона, когда увеличивается количество желающих отправиться в поездку на поезде, на Черноморское побережье через Брянск и Смоленск будут курсировать дополнительные поезда и увеличится количество рейсов на уже существующих маршрутах.
Группа компаний «Надежда» объявляет беспрецедентные скидки до 10% на покупку новых квартир в сданных и строящихся домах Брянска.
12 марта состоялся старт федерального образовательного проекта «Мама – предприниматель», который продлится 5 дней и по окончании, 16 марта Экспертным Советом будет определена победительница, которой будет вручен приз в сумме 100 тысяч рублей на воплощение бизнес-идеи.