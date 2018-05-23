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Блогер рассказал об одном из первых брянских пароходов

Опубликовано Сегодня, 12:40

На странице «Брянское море» опубликовано раритетное фото одного из первых пароходов брянского производства.

Первые брянские пароходы появились во время Крымской войны, отмечает автор страницы «Брянского моря».

Еще в мае 1853 года, за полгода до начала войны и полтора года до своей гибели на Малаховом кургане, начальник штаба Черноморского флота вице-адмирал Владимир Корнилов в докладе князю Меншикову, говоря о необходимости немедленной постройки судов в Николаеве, пророчески предлагал для них «машины заказать заводчику Мальцеву..., ибо пора поощрить своих предприимчивых людей и тем развязаться с необходимостью обращаться к англичанам и другим иностранцам».

Спустя год, 30 (18) мая 1854 года, в № 59 газеты «Московские ведомости» было опубликовано письмо: «В нынешнее время, когда враги России в бессильной злобе своей думают повредить нам, остановив заказанные Россией пароходные машины, сердца брянских жителей забились радостно при виде двух новых пароходов, на этих днях прорезавших родные воды нашей Десны и отправившихся в Киев и далее к Екатеринославлю.

Здешний помещик, г. Мальцов, как бы предчувствуя козни врагов наших, помышляющих, что без них мы не будем в состоянии себя вооружить и иметь свои пароходы, устроил свои заводы так, что русский может вполне гордиться введенными им усовершенствованиями! Лучшее доказательство этому сделанный на заводе его и ныне спущенный 50-сильный пароход «Сергий Радонежский» – быстрота его неимоверна: он ходит до 25 верст в час, весь железный и превосходной отделки.

Другой пароход «Иоанн Богослов» (на фото. – Ред.), спущенный прошедшею осенью, такой же силы, железный, с внутренними деревянными укреплениями.

Более всего приносит честь г. Мальцову то, что в этих пароходах, начиная от паровой машины до последней заклепки, все сделано на собственных его заводах! Следовательно, оба эти парохода можно назвать «нашими собственными, родными, русскими пароходами!».

Молитвами святых угодников, именами которых названы пароходы г. Мальцова, да благословит Господь похвальное рвение нашего почтенного соотечественника! Мы от души благодарим его, ожидая от его пароходов оживления нашей родной реки и города, а России возможности иметь для Черного моря пароходы, без помощи наших врагов!».

«Как видите, и сегодня, в начале XXI века, по прошествии 164 лет, ничего не изменилось. Опять «враги России» пребывают «в бессильной злобе своей», а Крым соединился с остальной страной новым мостом, построенным вопреки «козням врагов», – заключает автор «Брянского моря».

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