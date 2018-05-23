В Брянске больной раком женщине не выдают лекарство

Жительница Брянска, больная раком, пожаловалась на большую задержку выдачи положенного ей лекарства.

Как рассказала Раиса Федоровна на сайте областного департамента здравоохранения, с сентября 2017 года по назначению врачей Российского научного центра имени Блохина и брянского онкодиспансера 13-го числа каждого месяца она получает препарат «Гефитиниб».

Однако в мае, по ее словам, «произошла большая задержка».

«Лечение категорически нельзя прерывать. Как быть?» – поинтересовалась она у медиков.

Главный врач Брянского областного онкологического диспансера Александр Маклашов посоветовал пациентке по телефону «связаться с заместителем главного врача по лечебной работе для решения вопроса».