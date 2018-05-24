В Брянске собаки захватили детскую площадку
В Брянске сфотографировали стаю собак, обосновавшуюся на детской площадке.
Снимок, сделанный на переулке Менжинского в Фокинском районе, в соцсетях разместила местная жительница Анна Рябцева.
«Днем к площадке не подойти, греются на солнышке и рычат на приближающихся детей, сегодня не в полном составе, всего-то пять песиков! – пожаловалась она. – Защитники животных, ликуйте, все лучшее собачкам!».
Пост вызвал жаркие споры между противниками животных и зоозащитниками.
«Отстрел. А если власти бездействуют, то травить, и все дела», – пишут агрессивно настроенные горожане. «Никому не дано право убивать. Вы за это ответите», – грозят их оппоненты.
«Лично живу в одном из этих домов, и ребенок мой постоянно на этой площадке. Ни разу никто не жаловался на этих собак, что они агрессивные», – рассказал еще один житель переулка Менжинского.
«Присмотритесь, кто-то кормит этих собак, возможно, рядом стройка, там любят обзавестись стаей прикормышей. Уберете кормушку – исчезнут собаки», – посоветовал автору фото брянский активист Константин Баранов.
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