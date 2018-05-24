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Девушка в бикини с сигаретой устроила купание в фонтане на набережной в Брянске

Опубликовано Сегодня, 05:36

«Цвет настроения синий»: в Брянске девушка устроила купание в новом фонтане на набережной.

Фото и видео в соцсетях выложили очевидцы. По их словам, инцидент произошел 24 мая.

Девушка, возможно, нетрезвая, отдыхала в компании друзей. Покурив, она устроила целое водное представление на глазах одетых горожан.

Брянцы смелый поступок осудили.

«Цвет настроения синий», «Баба эта просто жуть, на речку можно сходить, но не на фонтан, это то же самое, что я продефилирую в купальнике по Ленина», «Деревня без комплексов на выгуле», «Скоро коровы и лошади с Володарки придут в фонтане помыться», «Полагаю, что это можно расценивать как хулиганство: дама голая и с сигаретой в общественном месте. Я бы позвонила в отделение, а не фоткала», – возмущаются они.

Более миролюбиво настроенные горожан отмечают, что «то, что она в купальнике у фонтана, это как бы даже по фиг: лето, жара, речка рядом, а вот то, что она там курит, вот это зря!».

«А я думал, что конструкция фонтана и подразумевала, что по нему можно ходить и освежиться…. Единственный минус что курит, а так норм», – также пишут они.



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