В Брянске на машину припарковавшейся девушки высыпали мусор

В Брянске произошел конфликт из-за припаркованной во дворе машины.

О случившемся в соцсетях рассказала владелица «Лады Гранты» Татьяна Павликова.

По ее словам, 25 мая неизвестные злоумышленники высыпали на капот ее машины, припаркованной у дома № 1 по улице Ромашина в Советском районе, содержимое мусорного ведра.

«Закрытая территория. Окон над этим местом нет. Кому мешала проехать – неизвестно. Ставила на этом месте машину второй раз. Если ума хватило, чтобы мусор вынести и разбросать, не хватило его, чтобы написать записку: «Не ставьте здесь машину, мешаете проезду»?» – недоумевает автовладелица.

Она убеждена, что «по сути неудобств никому не приносит».

«Автомобиль стоит на расстоянии не менее 5 метров от ворот. Ни въезду машин, ни движению пешеходов она не мешает», – также отметила она.







