В Брянске на машину припарковавшейся девушки высыпали мусор
В Брянске произошел конфликт из-за припаркованной во дворе машины.
О случившемся в соцсетях рассказала владелица «Лады Гранты» Татьяна Павликова.
По ее словам, 25 мая неизвестные злоумышленники высыпали на капот ее машины, припаркованной у дома № 1 по улице Ромашина в Советском районе, содержимое мусорного ведра.
«Закрытая территория. Окон над этим местом нет. Кому мешала проехать – неизвестно. Ставила на этом месте машину второй раз. Если ума хватило, чтобы мусор вынести и разбросать, не хватило его, чтобы написать записку: «Не ставьте здесь машину, мешаете проезду»?» – недоумевает автовладелица.
Она убеждена, что «по сути неудобств никому не приносит».
«Автомобиль стоит на расстоянии не менее 5 метров от ворот. Ни въезду машин, ни движению пешеходов она не мешает», – также отметила она.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Особенности переоформления документов о технологическом присоединении
Очередной вопрос, поступивший от читателя колонки, касается восстановления и переоформления документов о технологическом присоединении к электрическим сетям, которое уже было осуществлено ранее и документы по каким - либо причинам были утеряны. В прошлый раз мы разъясняли саму процедуру технологического присоединения и особенности заключения договора, сегодня речь пойдет о восстановлении документов.
Государственный Эрмитаж, Компании «Ростелеком» и Ericsson запустили на территории Главного штаба Эрмитажа опытную зону экспериментальной сети связи пятого поколения 5G. На церемонии запуска присутствовали генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, первый вице-президент «Ростелекома» Владимир Кириенко и президент Ericsson в России Себастиан Толстой.
Для улучшения качества обслуживания пассажиров на период летнего сезона, когда увеличивается количество желающих отправиться в поездку на поезде, на Черноморское побережье через Брянск и Смоленск будут курсировать дополнительные поезда и увеличится количество рейсов на уже существующих маршрутах.
ГК «Надежда» приняла участие в акции «Посади дерево». Совместно с сотрудниками управления лесами Брянской области, полицейскими и народными дружинниками работники строительной компании озеленили территорию возле ЖК «Академический» (позиция №2).
12 марта состоялся старт федерального образовательного проекта «Мама – предприниматель», который продлится 5 дней и по окончании, 16 марта Экспертным Советом будет определена победительница, которой будет вручен приз в сумме 100 тысяч рублей на воплощение бизнес-идеи.