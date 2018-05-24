В Брянске конь каждый день стоит на остановке

В Брянске сфотографировали коня, облюбовавшего остановку общественного транспорта.

Инцидент произошел в Радице-Крыловке в Бежицком районе. Фото в соцсетях выложили очевидцы. По их словам, конь приходит на остановку ежедневно.

«Я каждый день в школу продукты привожу, конь на остановке стоит, была мысль привязать к «ГАЗели» и уволочь его», «Прынц припарковал», – отмечают интернет-пользователи.