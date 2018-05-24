Новый фонтан на набережной в Брянске отключили

В Брянске вновь не работает новый фонтан на набережной.

Большой шар фонтана-«одувчанчика» был отключен вечером пятницы, 25 мая.

«Вчера у многих школ был последний звонок, шар фонтана не работал. И сегодня тоже, только нижние фонтанчики работают», – сообщила читательница ИА «Город 32» Валентина.

Напомним, отремонтированную набережную с новым фонтаном торжественно открыли 9 Мая. Ранее его работу приостанавливали из-за действий вандалов, повредивших конструкцию. На днях девушка в бикини устроила купание в струях воды.



