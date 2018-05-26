В Сельцо сняли на видео «русскую бабу», толкавшую «ВАЗ»

В Сельцо женщина помогла завести машину, толкая ее.

Об инциденте в соцсетях рассказали очевидцы. Один из них выложил видео, на котором видно, как женщина толкает «ВАЗ» по дороге, пока водитель пытается его завести.

Поступок женщины вызвал приступ веселья у автора записи. «Русская баба и поезд на ходу остановит, и корча завести поможет!» – написал он.

«Русский мужик лишь поржет подобно коню!», «Водительская солидарность», «И только в России мужик будет снимать видео, и никакой помощи слабому полу», –пристыдили его интернет-пользователи.