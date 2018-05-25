В Брянске завполиклиникой отказала в осмотре 4-месячному ребенку

В брянской поликлинике родителей четырехмесячного ребенка послали в платную клинику.

О конфликте с заведующей педиатрическим отделением № 2 детской поликлиники № 3 Надеждой Беленькой на сайте областного департамента здравоохранения рассказал отец ребенка Виталий.

По его словам, перед операцией было необходимо получить консультацию ЛОРа.

«Требовалось пройти консультацию у ЛОРа (просто осмотр), ЛОР на больничном, обратились к заведующей Беленькой Н. А. дать направление в другую поликлинику или самой написать осмотр как ведущему педиатру. Ее совет был: обратитесь в платную поликлинику – это ваши проблемы», – пожаловался Виталий.

Его возмутило, что «при бесплатной медицине врач отправляет в платные клиники».

Пока на жалобу не ответило ни руководство поликлиники, ни представители департамента здравоохранения.