Двое жителей Дятьково получили сроки за продажу карабина XIX века

Двое жителей Дятьково, продавшие карабин конца XIX века, отправятся в колонию.

Как сообщили в региональной прокуратуре, в июне-июле прошлого года 59-летний житель Дятьково нашел в лесу тротиловые шашки, две оборонительные гранаты Ф-1, винтовочные патроны и карабин системы Маузер образца 1898 года и принес их домой на хранение.

Затем в сговоре с 30-летним жителем Дятьково он продал карабин за 10 тысяч рублей.

Преступление выявили полицейские.

Суд приговорил одного из оружейных торговцев к полутора, второго – к году колонии общего режима. 59-летнему жителю Дятьково также предстоит заплатить 30 тысяч рублей в качестве штрафа.