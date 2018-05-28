В Брянске в одном месте сняли «утомленного солнцем» и человека с пакетом на голове

Сразу два необычно ведущих себя брянца попали в объектив фотоаппарата в одном и том же месте.

Как сообщает в соцсетях автор несколько сюрреалистичного фото, у мини-рынка в Советском районе мужчина расположился на отдых у остановки общественного транспорта, невзирая на палящее солнце. Перед тем как отойти ко сну, он предусмотрительно разулся.

Мимо спящего проходит молодой человек с бумажным пакетом, надетым на голову.

«Что здесь происходит?» – недоумевают интернет-пользователи.

Часть из них нашли фото забавным, другие возмущаются тем, что автор не бросился оказывать лежавшему на земле мужчине первую помощь. Третьи утверждают, что снимок постановочный.

Напомним, ранее в Брянске сфотографировали двоих мужчин, в обнимку отдыхавших на парковой скамье.