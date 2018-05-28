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Брянец, делая предложение руки и сердца, изрисовал машину Оли

Опубликовано Сегодня, 16:20

У Свенского монастыря в Супонево сфотографировали необычно «тюнингованную» машину.

Как сообщают в соцсетях очевидцы, молодой человек полностью исписал Toyota Camry романтичными посланиями, дополнив их игривыми рисунками. «Оля, выйдешь за меня?» – гласит одна из надписей. Тут же написан предполагаемый ответ Оли: «Да».

«Отказ не принимается», – отмечает автор снимков.

Интернет-пользователи гадают, смывается ли краска и «не упала ли Оля в обморок», увидев свой автомобиль.

«Смывается – нет, в любом случае девушке приятно!» – считает одна из них.

«Лично при этом событии присутствовал, классно все получилось у ребят!!!» – рассказал один из знакомых пары.

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